Росія свідомо знищує найважливіші вузлові станції, – Укрзалізниця
- Росія з липня 2025 року активно атакує залізничну інфраструктуру України, зокрема стратегічні вузлові станції.
- Попри обстріли, Укрзалізниця продовжує рух поїздів та всіляко намагається зберегти сполучення.
Починаючи з липня 2025 року, під час масованих ударів Росія атакує залізничну інфраструктуру України, зокрема стратегічні вузлові станції. Загарбники регулярно застосовоють "Шахеди" проти ключових транспортних точок.
Відповідну заяву в коментарі для Укрінформу зробив очільник Укрзалізниці Олександр Перцовський, передає 24 Канал.
Дивіться також На Київщині здетонували боєприпаси в поїзді, що перевозив військовий вантаж, – Генштаб
Чому росіяни атакують залізничну інфраструктуру України?
За словами Олександра Перцовського, російські війська влітку різко посилили обстріли залізничної інфраструктури.
Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях,
– зауважив Перцовський.
Він також уточнив, що йдеться про комбіновані удари, коли під вогнем опиняються й енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. Так, росіяни намагаються повністю зруйнувати залізнчну інфраструктуру.
Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований,
– додав керівник Укрзалізниці.
Перцовський також підкреслив мужність і витривалість працівників. Адже попри ризик повторних атак, залізничники оперативно виходять на місце та відновлюють пошкоджені об'єкти.
До того ж він наголосив, що навіть у випадках обстрілів ключових станцій Укрзалізниця не зупиняє рух поїздів. Натомість залізничники коригують графік і шукають альтернативні рішення, щоби будь-яким способом зберегти сполучення.
Перцовський відзначив, що українці помічають цю витривалість і дякують залізничникам за стійкість.
Наслідки російських атак на залізничне сполучення
На Полтавщині 7 вересня ворожий обстріл пошкодив приміський рухомий склад, що спричинило затримку потягів та зміну маршрутів деяких рейсів.
6 вересня у Донецькій області удар окупантів по залізниці призвів до знеструмлення ділянки біля Слов'янська та затримки поїздів.
На Кіровоградщині атака дронами по Знам'янській громаді пошкодила колії та поранила чотирьох залізничників.