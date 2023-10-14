Как россияне помогают "побратимам" становиться "200-ыми": в ДШВ опубликовали красноречивое видео

Вражеские солдаты не помогают своим "побратимам", раненым на поле боя. Об этом свидетельствует видео, что опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Более того, на кадрах видно, что оккупанты "добивают" своих "товарищей", вместо того чтобы спасать их от смерти. Собственно, ролик распространили Вооруженные Силы 14 октября, подчеркнув, что "россияне своих не бросают" – пропагандистское клише, которое ничего общего с реальностью не имеет.

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Россияне отправляют "своих" к Кобзону

Как отметили в командовании ДШВ, нужно развенчивать мифы, распространяемые Кремлем.

Оккупанты "своих" не бросают – они коварно добивают раненых. Это настоящее лицо армии недоимперии,

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что единственный способ для российских захватчиков уберечь свои жизни – сдаться в плен в ВСУ.

"Сдавайтесь, оккупанты – это единственный шанс сохранить свою жизнь! Вы сгинете под мощью украинских защитников или от руки своих нел*дов", – написали в Десантно-штурмовых войсках.

Враги добивают "своих" на фронте: смотрите видео

Обратите внимание! Тезис о том, что "россияне своих не бросают", является лишь одним из многих месседжей масштабных информационно-психологических операций Кремля. Чтобы не подвергаться влиянию российских ИПСО, следует помнить ряд важных правил.



Как не поддаваться ИПСО России / Картинка 24 Канала

Вспомним напоследок, что пока одни оккупанты на фронте делают "200-ыми" своих "друзей", другие – в Государственной думе в Москве не могут придумать, как увеличить население России.

Однако депутат Анна Кузнецова заявила, что россиянки должны начинать рожать детей от 19 лет. Акцентируем, что это возраст студента второго курса университета.