Як росіяни допомагають "побратимам" ставати "200-ими": у ДШВ опублікували промовисте відео

Ворожі солдати не допомагають своїм "побратимам", яких було поранено на полі бою. Це засвідчує відео, що опублікувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ба більше, на кадрах видно, що окупанти "добивають" своїх "товаришів", замість того аби рятувати їх від смерті. Власне, ролик поширити Збройні Сили 14 жовтня, наголосивши, що "росіяни своїх не кидають" є пропагандистським кліше, яке нічого спільного з реальністю не має.

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Росіяни відправляють "своїх" до Кобзона

Як зазначили в командуванні ДШВ, потрібно розвінчувати міфи, які поширює Кремль.

Окупанти "своїх" не кидають – вони підступно добивають поранених. Це справжнє обличчя армії недоімперії,

– йдеться у джерелі.

Окрім того, там зазначено, що єдиний спосіб для російських загарбників вберегти свої життя – здатися в полон до ЗСУ.

"Здавайтеся, окупанти – це єдиний шанс зберегти своє життя! Ви згинете під міццю українських оборонців або від руки своїх нел*дів", – написали у Десантно-штурмових військах.

Вороги добивають "своїх" на фронті: дивіться відео

Зверніть увагу! Теза про те що "росіяни своїх не кидають", є лише однієї з багатьох меседжів масштабних інформаційно-психологічних операцій Кремля. Аби не піддаватися впливу російських ІПСО, потрібно пам'ятати ряд важливих правил.



Як не піддаватися ІПСО Росії / Картинка 24 Каналу

Згадаємо наостанок, що поки одні окупанти на фронті роблять "200-ими" своїх "друзів", інші – в Державній думі в Москві не можуть придумати, як збільшити населення Росії.

Однак депутатка Анна Кузнєцова заявила, що росіянки повинні починати народжувати дітей від 19 років. Акцентуємо, що це вік студента другого курсу університету.