Ба більше, на кадрах видно, що окупанти "добивають" своїх "товаришів", замість того аби рятувати їх від смерті. Власне, ролик поширити Збройні Сили 14 жовтня, наголосивши, що "росіяни своїх не кидають" є пропагандистським кліше, яке нічого спільного з реальністю не має.
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Росіяни відправляють "своїх" до Кобзона
Як зазначили в командуванні ДШВ, потрібно розвінчувати міфи, які поширює Кремль.
Окупанти "своїх" не кидають – вони підступно добивають поранених. Це справжнє обличчя армії недоімперії,
– йдеться у джерелі.
Окрім того, там зазначено, що єдиний спосіб для російських загарбників вберегти свої життя – здатися в полон до ЗСУ.
"Здавайтеся, окупанти – це єдиний шанс зберегти своє життя! Ви згинете під міццю українських оборонців або від руки своїх нел*дів", – написали у Десантно-штурмових військах.
Вороги добивають "своїх" на фронті: дивіться відео
Згадаємо наостанок, що поки одні окупанти на фронті роблять "200-ими" своїх "друзів", інші – в Державній думі в Москві не можуть придумати, як збільшити населення Росії.
Однак депутатка Анна Кузнєцова заявила, що росіянки повинні починати народжувати дітей від 19 років. Акцентуємо, що це вік студента другого курсу університету.