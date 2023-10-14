Ба більше, на кадрах видно, що окупанти "добивають" своїх "товаришів", замість того аби рятувати їх від смерті. Власне, ролик поширити Збройні Сили 14 жовтня, наголосивши, що "росіяни своїх не кидають" є пропагандистським кліше, яке нічого спільного з реальністю не має.

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Росіяни відправляють "своїх" до Кобзона

Як зазначили в командуванні ДШВ, потрібно розвінчувати міфи, які поширює Кремль.

Окупанти "своїх" не кидають – вони підступно добивають поранених. Це справжнє обличчя армії недоімперії,

– йдеться у джерелі.

Окрім того, там зазначено, що єдиний спосіб для російських загарбників вберегти свої життя – здатися в полон до ЗСУ.

"Здавайтеся, окупанти – це єдиний шанс зберегти своє життя! Ви згинете під міццю українських оборонців або від руки своїх нел*дів", – написали у Десантно-штурмових військах.

Вороги добивають "своїх" на фронті: дивіться відео

Зверніть увагу! Теза про те що "росіяни своїх не кидають", є лише однієї з багатьох меседжів масштабних інформаційно-психологічних операцій Кремля. Аби не піддаватися впливу російських ІПСО, потрібно пам'ятати ряд важливих правил.

Як не піддаватися ІПСО Росії / Картинка 24 Каналу

Згадаємо наостанок, що поки одні окупанти на фронті роблять "200-ими" своїх "друзів", інші – в Державній думі в Москві не можуть придумати, як збільшити населення Росії.

Однак депутатка Анна Кузнєцова заявила, що росіянки повинні починати народжувати дітей від 19 років. Акцентуємо, що це вік студента другого курсу університету.