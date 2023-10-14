Более того, на кадрах видно, что оккупанты "добивают" своих "товарищей", вместо того чтобы спасать их от смерти. Собственно, ролик распространили Вооруженные Силы 14 октября, подчеркнув, что "россияне своих не бросают" – пропагандистское клише, которое ничего общего с реальностью не имеет.
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Россияне отправляют "своих" к Кобзону
Как отметили в командовании ДШВ, нужно развенчивать мифы, распространяемые Кремлем.
Оккупанты "своих" не бросают – они коварно добивают раненых. Это настоящее лицо армии недоимперии,
– говорится в источнике.
Кроме того, там отмечено, что единственный способ для российских захватчиков уберечь свои жизни – сдаться в плен в ВСУ.
"Сдавайтесь, оккупанты – это единственный шанс сохранить свою жизнь! Вы сгинете под мощью украинских защитников или от руки своих нел*дов", – написали в Десантно-штурмовых войсках.
Враги добивают "своих" на фронте: смотрите видео
Вспомним напоследок, что пока одни оккупанты на фронте делают "200-ыми" своих "друзей", другие – в Государственной думе в Москве не могут придумать, как увеличить население России.
Однако депутат Анна Кузнецова заявила, что россиянки должны начинать рожать детей от 19 лет. Акцентируем, что это возраст студента второго курса университета.