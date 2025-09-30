В России начали обучать своих солдат штурмовать на лошадях. Об этом сообщают российские военкоры, которые вполне серьезно приводят причины, почему такое решение является правильным.

В частности российские пропагандисты рассказывают о том, что благодаря каким-то природным инстинктам лошадь якобы не наступит на мину. Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отреагировал на такие планы врага.

Что может означать использование лошадей на фронте?

Прежде всего стоит отметить, что использование животных на войне не является гуманной тактикой. Но давно стало понятно, что гуманность и россияне – это совершенно разные вещи. Им безразлично кого посылать на штурм.

Единственное объяснение, что у них заканчиваются мотоциклы. Ибо для чего тогда применять лошадей, если есть другой транспорт. Честно, это выглядит как мем. Но главное, чтобы не применяли слонов для атаки на наши позиции,

– сказал офицер ВСУ.

Также стоит понимать, что лошадей надо кормить, ухаживать, доставлять для них провизию. Соответственно возрастет нагрузка на логистику, нужно думать о специальном питании, подковы.

Трудно сказать, чем руководствовались оккупанты, когда решили привлечь лошадей на фронт, но это не впервые, когда поведение врага не соответствует никаким законам логики.

Какую еще тактику используют россияне на фронте?