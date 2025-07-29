Ее деталями с 24 Каналом поделился главный сержант подразделения БпЛА Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Денис Кардаш. По его словам, оккупанты еще с весны почти отказались от масштабных наступлений с тяжелой техникой.

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Какая тактика у россиян на фронте?

Россияне не останавливают попыток наступать по линии фронта. В частности, они продолжают использовать тактику малых групп. В то же время больших наступлений с техникой в основном враг не проводит.

Частота атак зависит от того, как быстро они смогли накопиться. Когда они перемещаются по двое – трое, и мы не даем им дойти до мест накопления, это может быть раз в два дня. Если есть много групп или плохая погода, которая не дает нам хорошо работать, штурмы могут происходить чаще,

– отметил Денис Кардаш.

За последнее время россияне не меняют основной тактики: передвижение малыми группами на мотоциклах или легких авто. Тяжелую технику оккупанты не применяют фактически с весны.

"Иногда нас проверяют большим количеством легкой техники. Мы их видим, обнаруживаем, уничтожаем. Автомобилями они подвозят БК, провизию. Эвакуацию тоже проводят, но дальше от линии соприкосновения – где-то километров за 5, ближе не подходят", – отметил военный.

Добавим, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что россияне накапливают личный состав на Покровском направлении. Они пытаются прорвать оборону украинских войск на этом участке фронта. Впрочем, значительные силы врага пока удается сдерживать и успешно отражать его атаки.