Сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Какова ситуация на Покровском направлении?

Российские войска пытались использовать свое численное преимущество, чтобы прорвать оборону украинских защитников в районах таких населенных пунктов:

Родинское;

Новоэкономическое;

Новоукраинка;

Лисовка;

Котлино;

Зверево.

Кроме того, украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Удачного, Муравки, Филиала и Дачного.

"Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что войска продвинулись на участке фронта между Константиновкой и Покровском. По его словам, цель оккупантов – взять Покровск в полуокружение.

В то же время Трегубов отметил, что пока отсутствует угроза прямого штурма Покровска, ведь российское командование осознает, что потеряет значительное количество пехоты и техники. Чтобы этого избежать, враг пытается обойти город.