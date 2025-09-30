У Росії почали навчати своїх солдатів штурмувати на конях. Про це повідомляють російські воєнкори, які цілком серйозно наводять причини, чому таке рішення є правильним.

Зокрема російські пропагандисти розповідають про те, що завдяки якимось природним інстинктам кінь нібито не наступить на міну. Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу відреагував на такі плани ворога.

Що може означати використання коней на фронті?

Насамперед варто наголосити, що використання тварин на війні не є гуманною тактикою. Але давно стало зрозуміло, що гуманність і росіяни – це абсолютно різні речі. Їм байдуже кого посилати на штурм.

Єдине пояснення, що у них закінчуються мотоцикли. Бо для чого тоді застосовувати коней, якщо є інший транспорт. Чесно, це виглядає як мем. Але головне, щоб не застосовували слонів для атаки на наші позиції,

– сказав офіцер ЗСУ.

Також варто розуміти, що коней треба годувати, доглядати, доставляти для них провізію. Відповідно зросте навантаження на логістику, потрібно думати про спеціальне харчування, підкови.

Важко сказати, чим керувалися окупанти, коли вирішили залучити коней на фронт, але це не вперше, коли поведінка ворога не відповідає жодним законам логіки.

Яку ще тактику використовують росіяни на фронті?