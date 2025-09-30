Зокрема російські пропагандисти розповідають про те, що завдяки якимось природним інстинктам кінь нібито не наступить на міну. Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу відреагував на такі плани ворога.
Що може означати використання коней на фронті?
Насамперед варто наголосити, що використання тварин на війні не є гуманною тактикою. Але давно стало зрозуміло, що гуманність і росіяни – це абсолютно різні речі. Їм байдуже кого посилати на штурм.
Єдине пояснення, що у них закінчуються мотоцикли. Бо для чого тоді застосовувати коней, якщо є інший транспорт. Чесно, це виглядає як мем. Але головне, щоб не застосовували слонів для атаки на наші позиції,
– сказав офіцер ЗСУ.
Також варто розуміти, що коней треба годувати, доглядати, доставляти для них провізію. Відповідно зросте навантаження на логістику, потрібно думати про спеціальне харчування, підкови.
Важко сказати, чим керувалися окупанти, коли вирішили залучити коней на фронт, але це не вперше, коли поведінка ворога не відповідає жодним законам логіки.
Яку ще тактику використовують росіяни на фронті?
- Російська армія намагалася зайти в Куп'янськ через газову трубу. Полонені окупанти розповіли, що з собою їм давали ліки від діареї, воду та електросамокати. Загалом час проходження труби займав 4 дні.
- Для того, щоб залишитися непоміченими, окупанти ховалися у чорних мішках. Так робили одразу, коли помічали наближення українських військових. Ба більше, росіяни навіть застрибували у намети й думали, що ніхто не побачить їхнього теплового сліду.
- Ворог вже давно відмовився від штурмів з використанням техніки. На заміну цьому прийшли мотоцикли та автомобілі. Саме на авто доставляють боєкомплект. Зазвичай, окупанти переміщуються по 2 – 3 людини.