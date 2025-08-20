Российская армия в ночь на 20 августа массированно атаковала Сумскую область. Под удар беспилотников попала Ахтырская община.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

Что известно о последствиях массированной атаки Ахтырской общины?

Олег Григоров рассказал, что вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор в Ахтырской общине Сумщины. На местах попаданий – пожары.

Предварительно – погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью,

– отметил чиновник.

Он также отметил, что к ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Россия не прекращает обстреливать Сумы и область