Російська армія в ніч на 20 серпня масовано атакувала Сумську область. Під удар безпілотників потрапила Охтирська громада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

До теми Тривога дісталася західних областей: Росія атакує Україну "Шахедами"

Що відомо про наслідки масованої атаки Охтирської громади?

Олег Григоров розповів, що ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирській громаді Сумщини. На місцях влучань – пожежі.

Попередньо – загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу,

– зауважив посадовець.

Він також наголосив, що до ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Росія не припиняє обстрілювати Суми та область