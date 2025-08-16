Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Сумах 16 серпня?
Із ранку на Сумську область окупанти запускали ракети. Лише о 12:05 в регіоні дали відбій тривоги. Однак о 12:08 біля обласного центру пролунав гучний вибух.
За даними моніторингових каналів, близько 12:00 поблизу Сум літав ворожий розвідувальний безпілотник. Зокрема дрон фіксували над Степанівкою.
У деяких спільнотах писали про те, що Суми атакували з БпЛА типу "Молнія". Радари погано фіксують цей вид дронів, тому збити їх важко. Наразі подробиць про можливі прильоти чи наслідки атаки в місті немає.