Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росіяни атакували ринок у центрі Сум: спалахнула масштабна пожежа

Що відомо про вибухи в Сумах 16 серпня?

Із ранку на Сумську область окупанти запускали ракети. Лише о 12:05 в регіоні дали відбій тривоги. Однак о 12:08 біля обласного центру пролунав гучний вибух.

За даними моніторингових каналів, близько 12:00 поблизу Сум літав ворожий розвідувальний безпілотник. Зокрема дрон фіксували над Степанівкою.

У деяких спільнотах писали про те, що Суми атакували з БпЛА типу "Молнія". Радари погано фіксують цей вид дронів, тому збити їх важко. Наразі подробиць про можливі прильоти чи наслідки атаки в місті немає.