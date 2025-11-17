Россия готовится к массированному удару: авиаэксперт спрогнозировал, чем и куда будут бить

В сети появились сообщения о том, что Россия находится на завершающем этапе подготовки к массированному ракетному удару. Россияне даже распространили кадры заряжания ракет Х-101 на Ту-95МС на базе стратегической авиации.

В течение недели Россия может накопить достаточно оружия для того, чтобы нанести точечные удары по территории, сказал 24 Каналу авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. Он спрогнозировал, какими средствами может бить враг и какие будут главные цели.

Готовы ли россияне к новому обстрелу?

Авиационный эксперт отметил, что в последнее время тактика противника несколько изменилась – основная масса средств поражения направлена по одному городу.

Говорить о каких-то прогнозах, когда возможна атака это, видимо, как гадать на кофейной гуще или же надо иметь четкие разведданные со стороны,

– добавил Храпчинский.

В общем если смотреть на то, что в последнее время увеличилось количество ударов по энергетике, то понятно, что враг и дальше будет бить по энергетическим объектам, но будет использовать сложные маршруты пролета над гражданскими городами, чтобы иметь дополнительный эффект.

Обратите внимание! По данным СМИ, к боевому применению уже готовы по меньшей мере 6 бортов стратегической авиации. Также по меньшей мере 3 носители крылатых ракет "Калибр" снаряжены. Вероятно, в массированной атаке будут задействованы и МиГ-31К: 8 самолетов оснащены ракетами "Кинжал".

Ведь когда силы противовоздушной обороны пытаются перехватывать цели над городом, то есть вероятность жертвы среди гражданского населения и разрушений домов.

"Тип средств поражения будет зависеть от региона, по которому будет бить враг", – сказал авиаэксперт.

Соответственно россияне будут работать или крылатыми, или баллистическими ракетами и от этого будет зависеть также количество ударных беспилотников или имитаторов, потому что они активно собирают разведданные данные о наших средствах против воздушной обороны, чтобы понимать расположение и сколько времени надо для перезарядки.

Условно, россияне могут планировать, по какому региону нанести удар, учитывая возможную передислокацию ПВО. Поэтому Украине надо строить плотную систему противовоздушной обороны, которая сможет закрыть все воздушное пространство от угроз со стороны врага.

Почему враг начал чаще бить "Кинжалами"?

Большинство случаев применения ракет "Кинжал" происходит по регионам, где нет систем противодействия, то есть систем Patriot, SAMP/T или IRIS-T. То есть враг бьет туда тем оружием, где уверен, что достигнет цели. Поэтому мы видим, что или по несколько "Кинжалов" запускается одновременно, или туда, где нет системы, которые могли бы противодействовать.

В последнее время существенно увеличилось количество применения именно ракет российского производства,

– подчеркнул Храпчинский.

По его словам, это свидетельствует о том, что россияне смогли получить определенные возможности по легализации комплектующих. Например, белорусский завод "Интеграл" активно производит ряд компонентов для большого количества российских ракет. В частности, инерционные системы, навигации и компоненты к инерционным системам навигации. То есть микроэлектронику, которую ранее россияне закупали как-то через третьи страны.

Что известно о последней атаке по Украине?