Россияне ищут различные способы, чтобы продолжать штурмовые действия на поле боя. В частности на Купянском направлении используют коварные методы, один из которых – передвижение личного состава газовыми трубами, чтобы иметь возможность двигаться вперед на фронте.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в эфире 24 Канала, что россиянам известны все схемы газотранспортной системы Украины. Это связано с тем, что она проектировалась во времена советского союза, поэтому в Кремле есть необходимая информация.

Какова тактика россиян на Купянском направлении?

Юрий Федоренко отметил, что на Купянском направлении Силы обороны перекрыли заслонки и взорвали газовую трубу. К сожалению, ее нельзя было выкопать в период, когда эта территория была под контролем Украины, ведь россияне постоянно осуществляли атаки там.

Как следствие, когда противник оккупировал населенный пункт Голубовка, то сумел отремонтировать трубу и обеспечить движение своего личного состава с левого берега реки Оскол на правый. Силы обороны достаточно быстро узнали об этой ситуации и нанесли удары,

– подчеркнул он.

Такие действия украинских военных привели к тому, что труба повреждена, а починить ее в ближайшее время не получится. Поэтому движение противника и его гуманитарных грузов там невозможно.

Как следствие россияне пытаются переплывать с левого на правый берег реки Оскол. Однако, из-за наступления осени, нашим военным, которые управляют беспилотниками, становится легче замечать россиян. Поэтому, среднестатистически, из 10 военных, которые пытаются таким образом передвигаться, через реку переправляется не более трех солдат.

Но у противника пока хватает живой силы, поэтому поток российских войск с левого на правый берег является постоянным. Кроме того, Силы обороны обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательные группы врага на северо-западных окраинах, которые были в лесах и лесопосадках,

– сказал командир "Ахиллеса".

Он также добавил, что в Купянске, к сожалению, до сих пор остается определенное количество местных жителей. Это дает возможность россиянам переодеваться в гражданских и таким образом маскироваться в городе. Однако наши военные каждый день выполняют работу по выявлению и зачистке таких диверсионно-разведывательных групп.

Какова ситуация на Харьковском направлении?