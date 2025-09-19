Российская армия продолжает попытки штурмовых действий на фронте. В частности украинские военные фиксируют возобновление наступательных действий в направлении Липцов, что в Харьковской области.

Об этом стало известно из заявления ОСУВ "Днепр", передает 24 Канал.

Какова ситуация в районе Липцов?

По информации украинских бойцов, на Южно-Слобожанском направлении россияне активизировали наступление в сторону Липцов.

Также в оперативно-стратегической группировке отметили, что оккупанты не оставляют попыток закрепиться в районе Купянска. В то же время атака на Волчанск завершилась для противника безрезультатно.

Обратите внимание! Село Липцы имеет важное расположение на высотах, что позволяет контролировать окружающую местность, поэтому оккупанты в очередной раз стремятся захватить эту точку, которая неоднократно переходила из рук в руки.



Карта боевых действий / DeepState

Так, осенью 2022 года село Липцы захватили россияне. Тогда они депортировали часть жителей. В мае 2023-го ВСУ освободили населенный пункт, но он оказался почти полностью разрушенным.

В 2024-м Липцы снова оказались под контролем России, однако в октябре украинские силы провели длительную операцию, оттеснили врага от Харькова и восстановили контроль над селом и прилегающей местностью.

С тех пор украинская армия удерживает позиции, хотя населенный пункт постоянно находится под ударами.

Что происходит в Харьковской области?