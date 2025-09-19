Російська армія продовжує спроби штурмових дій на фронті. Зокрема, українські військові фіксують поновлення наступальних дій в напрямку Липців, що в Харківській області.

Про таке стало відомо із заяви ОСУВ "Дніпро", передає 24 Канал.

Яка ситуація в районі Липців?

За інформацією українських бійців, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни активізували наступ у бік Липців.

Також в оперативно-стратегічному угрупованні зазначили, що окупанти не полишають спроб закріпитися в районі Куп'янська. Водночас атака на Вовчанськ завершилася для противника безрезультатно.

Зауважте! Село Липці має важливе розташування на висотах, що дозволяє контролювати навколишню місцевість, тому окупанти в черговий раз прагнуть захопити цю точку, яка неодноразово переходила з рук в руки.



Карта бойових дій / DeepState

Так, восени 2022 року село Липці захопили росіяни. Тоді вони депортували частину мешканців. У травні 2023-го ЗСУ звільнили населений пункт, але він виявився майже повністю зруйнованим.

У 2024-му Липці знову опинилися під контролем Росії, однак у жовтні українські сили провели тривалу операцію, відтиснули ворога від Харкова та відновили контроль над селом і прилеглою місцевістю.

Відтоді українська армія утримує позиції, хоча населений пункт постійно перебуває під ударами.

Що відбувається на Харківщині?