Под удар российских дронов ночью 4 сентября попала и Харьковщина. Там есть пострадавшие после вражеской атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Попадания фиксируют на 17 локациях: сколько "Шахедов" сбили этой ночью

Какие последствия атаки по Харьковской области 4 сентября?

Как рассказали в ГСЧС, враг бил по населенным пунктам Чугуевского и Лозовского районов. Там возникли пожары и пострадали люди.

В поселке Малиновка Чугуевского района попадание пришлось на частный двор: горел жилой дом и легковые авто. Пострадали 5 гражданских людей. Они получили легкие телесные повреждения и острую реакцию на стресс. От госпитализации отказались,

– написали спасатели.

Всего за ночь на Харьковщине последствиями российской атаки являются 4 пожара на территории гражданского предприятия и инфраструктурных объектах. 47 спасателей боролись с последствиями террора.

Последствия удара по Харьковщине / Фото ГСЧС

Взрывы этой ночью раздавались и в Харькове. Там дрон "Молния" ударил по территории учебного заведения.

Какие еще области были под атакой ночью 4 сентября?