Під удар російських дронів уночі 4 вересня потрапила і Харківщина. Там є постраждалі після ворожої атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Влучання фіксують на 17 локаціях: скільки "Шахедів" збили цієї ночі

Які наслідки атаки по Харківщині 4 вересня?

Як розповіли в ДСНС, ворог бив по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів. Там виникли пожежі та постраждали люди.

У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір'я: горів житловий будинок та легкові авто. Постраждали 5 цивільних людей. Вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились,

– написали рятувальники.

Загалом за ніч на Харківщині наслідками російської атаки є 4 пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об'єктах. 47 рятувальників боролись з наслідками терору.

Наслідки удару по Харківщині / Фото ДСНС

Вибухи цієї ночі лунали і в Харкові. Там дрон "Молнія" вдарив по території навчального закладу.

Які ще області були під атакою вночі 4 вересня?