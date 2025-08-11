Враг активен на Запорожье. В Силах обороны Юга отметили, что оккупанты тянут технику и дополнительные силы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что происходит на Запорожье?

Разведка информирует, что противник перебрасывает еще определенные силы и средства на запорожские направления: Ореховское и Гуляйпольское. Такие данные привел спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Он не детализировал, о каком количестве дополнительных сил и каких видах техники идет речь.

В середине июля в Силах обороны заявили, что оккупанты готовятся штурмовать Орехов, Гуляйполе и Приднепровье.

На утро 11 августа в Генштабе информировали, что на Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в районе Малиновки, а на Ореховском – атаковали в районе Каменского и в направлении Малой Токмачки, Силы обороны отбили четыре наступательные действия.

Ситуация под Ореховом на карте Deep State

Ситуация возле Гуляйполя: смотрите карту

Россияне сильнее бьют по Запорожью

В последнее время участились атаки как по самому городу, так и по области. Днем 10 августа россияне ударили по автовокзалу и зданию университетской клиники. Тогда, в выходной, на вокзале было 11 человек, в целом от обстрела пострадал 21 человек. Здание превратилось в руины.

Иван Федоров назвал это террором. А Зеленский заявил, что следует остановить экономику России, если та не хочет останавливать войну.

Утром 6 августа под удар попала база отдыха возле Запорожья, погибло два человека. 12 человек пострадали, среди них дети. Президент сказал, что эта атака не имела никакого военного смысла. "Только жестокость, чтобы запугать", – акцентировал он.