Ворог активний на Запоріжжі. У Силах оборони Півдня зауважили, що окупанти тягнуть техніку та додаткові сили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що відбувається на Запоріжжі?

Розвідка інформує, що противник перекидає ще певні сили та засоби на запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський. Такі дані навів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Він не деталізував, про яку кількість додаткових сил і які види техніки йдеться.

У середині липня в Силах оборони заявили, що окупанти готуються штурмувати Оріхів, Гуляйполе та Придніпров'я.

На ранок 11 серпня у Генштабі інформували, що на Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки у районі Малинівки, а на Оріхівському – атакували в районі Кам'янського та у напрямку Малої Токмачки, Сили оборони відбили чотири наступальні дії.

Ситуація під Оріховом на карті Deep State

Ситуація біля Гуляйполя: дивіться карту

Росіяни сильніше б'ють по Запоріжжю

Останнім часом почастішали атаки як по самому місту, так і по області. Вдень 10 серпня росіяни вдарили по автовокзалу та будівлі університетської клініки. Тоді, у вихідний, на вокзалі було 11 людей, загалом від обстрілу постраждала 21 особа. Будівля перетворилася на руїни.

Іван Федоров назвав це терором. А Зеленський заявив, що слід зупинити економіку Росії, якщо та не хоче зупиняти війну.

Вранці 6 серпня під удар потрапила база відпочинку біля Запоріжжя, загинуло двоє людей. 12 людей постраждали, серед них діти. Президент сказав, що ця атака не мала жодного військового сенсу. "Лише жорстокість, щоб залякати", – акцентував він.