"Герои СВО" уже дома: вернувшиеся домой оккупанты убили более сотни сограждан, – СМИ
В последнее время в России участились случаи, когда захватчики возвращаясь домой убивали своих сограждан. Известно, что количество таких "жертв" достигает уже более сотни.
Захватчики после участия в войне против Украины продолжают убивать и на территории страны-агрессора. Российские журналисты выяснили, сколько именно россиян пострадало от лап своих “героев”, передает 24 Канал.
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"Герои СВО" не останавливаются на преступлениях
По данным российских СМИ, в течение двух последних лет, пока продолжается полномасштабная война, захватчики, которые уже успели вернуться домой, убили на территории страны-агрессора по меньшей мере 107 человек.
Более того, около 100 россиян в результате преступлений "российских героев" получили тяжелые травмы. Свои подсчеты журналисты провели, ориентируясь на сообщения в СМИ и на данные судебных картотек.
Военные, которые вернулись, совершили по меньшей мере 84 преступления с человеческими жертвами: 55 дел об убийствах, в результате которых погибли 76 человек, 18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, жертвами которых стали 18 человек, девять нарушений ПДД, повлекших смерть 11 человек,
– говорится в сообщении.
В частности, было зафиксировано два поощрения к употреблению наркотиков. Известно, что в результате этого погибли двое несовершеннолетних лиц. Об этом свидетельствует инфографика российских СМИ.
Как сообщили журналисты, за убийства помилованных заключенных, вернувшихся из Украины, приговаривают к срокам от 6 до 11 лет колонии, других военных – от 7,5 до 10 лет.
Оккупанты постоянно совершают преступления "дома"
- В России схватили подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. По данным росСМИ его задержали при попытке выехать на войну против нашего государства. По версии следствия, он в состоянии алкогольного опьянения встретил знакомую девочку, завел ее в заброшенное здание, изнасиловал и задушил.
- Недавно в России зэк-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег чужую машину. По имеющейся информации, вагнеровец свою 22-летнюю жертву завел за гаражи. Девушку он посадил в чужой автомобиль, припаркованный там. Он на мгновение отвернулся, что позволило ей убежать. Преступник не придумал ничего лучше, чем сжечь ВАЗ.
- Ранее мы рассказывали о жутком убийстве, которое произошло в Якутии. Известно, что российский военный только что вернулся с войны в Украине, убил победительницу конкурса "Лучший учитель России". Заметим, что эта женщина от Владимира Путина получила грант. Горе-оккупант с 2020 года отбывал 11-летний срок. Сидел он за то, что убил свою собутыльницу по рюмке.