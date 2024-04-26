"Герої СВО" вже вдома: окупанти, які повернулися додому, вбили понад сотню співгромадян, – ЗМІ

Останнім часом у Росії почастішали випадки, коли загарбники повертаючись додому вбивали своїх співгромадян. Відомо, що кількість таких "жертв" сягає вже понад сотню.

Загарбники після участі у війні проти України продовжують вбивати й на території країни-агресорки. Російські журналісти з'ясували, скільки саме росіян постраждало від лап своїх "героїв", передає 24 Канал.

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"Герої СВО" не зупиняються на злочинах

За даними російських ЗМІ, протягом двох останніх років, поки триває повномасштабна війна, загарбники, які вже встигли повернутися додому, вбили на території країни-агресорки щонайменше 107 осіб.

Ба більше, близько 100 росіян внаслідок злочинів "російських героїв" дістали важкі травми. Свої підрахунки журналісти провели, орієнтуючись на повідомлення у медіа та на дані судових картотек.

Військові, які повернулися, скоїли щонайменше 84 злочини з людськими жертвами: 55 справ про убивства, унаслідок яких загинули 76 осіб, 18 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, жертвами яких стали 18 осіб, дев’ять порушень ПДР, що спричинили смерть 11 осіб,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, було зафіксовано два заохочення до вживання наркотиків. Відомо, що внаслідок цього загинуло двоє неповнолітніх осіб. Про це свідчить інфографіка російських ЗМІ.

Як повідомили журналісти, за вбивства помилуваних ув'язнених, які повернулися з України, засуджують до термінів від 6 до 11 років колонії, інших військових – від 7,5 до 10 років.

Інфографіка злочинів окупантів на території Росії / Фото росЗМІ

Окупанти постійно чинять злочини "вдома"