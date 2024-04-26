"Герої СВО" вже вдома: окупанти, які повернулися додому, вбили понад сотню співгромадян, – ЗМІ
Останнім часом у Росії почастішали випадки, коли загарбники повертаючись додому вбивали своїх співгромадян. Відомо, що кількість таких "жертв" сягає вже понад сотню.
Загарбники після участі у війні проти України продовжують вбивати й на території країни-агресорки. Російські журналісти з'ясували, скільки саме росіян постраждало від лап своїх "героїв", передає 24 Канал.
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"Герої СВО" не зупиняються на злочинах
За даними російських ЗМІ, протягом двох останніх років, поки триває повномасштабна війна, загарбники, які вже встигли повернутися додому, вбили на території країни-агресорки щонайменше 107 осіб.
Ба більше, близько 100 росіян внаслідок злочинів "російських героїв" дістали важкі травми. Свої підрахунки журналісти провели, орієнтуючись на повідомлення у медіа та на дані судових картотек.
Військові, які повернулися, скоїли щонайменше 84 злочини з людськими жертвами: 55 справ про убивства, унаслідок яких загинули 76 осіб, 18 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, жертвами яких стали 18 осіб, дев’ять порушень ПДР, що спричинили смерть 11 осіб,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, було зафіксовано два заохочення до вживання наркотиків. Відомо, що внаслідок цього загинуло двоє неповнолітніх осіб. Про це свідчить інфографіка російських ЗМІ.
Як повідомили журналісти, за вбивства помилуваних ув'язнених, які повернулися з України, засуджують до термінів від 6 до 11 років колонії, інших військових – від 7,5 до 10 років.
Окупанти постійно чинять злочини "вдома"
- У Росії схопили підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 11-річної дівчинки. За даними росЗМІ його затримали при спробі виїхати на війну проти нашої держави. За версією слідства, він у стані алкогольного сп'яніння зустрів знайому дівчинку, завів її в покинуту будівлю, зґвалтував та задушив.
- Нещодавно у Росії зек-вагнерівець зґвалтував дівчину та спалив чуже авто. За наявною інформацією, вагнерівець свою 22-річну жертву завів за гаражі. Дівчину він посадив у чужий автомобіль, припаркований там. Він на якусь мить відвернувся, що дозволило їй втекти. Злочинець не придумав нічого кращого, ніж спалити ВАЗ.
- Раніше ми розповідали про моторошне вбивство, яке сталося в Якутії. Відомо, що російський військовий щойно повернувся з війни в Україні, вбив переможницю конкурсу "Найкращий вчитель Росії". Зауважимо, що ця жінка від Владіміра Путіна отримала грант. Горе-окупант з 2020 року відбував 11-річний термін. Сидів він за те, що вбив свою товаришку по чарці.