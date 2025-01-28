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28 января 2025, 14:51
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Россияне дистанционно минируют города и села "лепестками": как уберечься

Ирина Чеботникова

Знать правила минной безопасности очень важно. Возможно, однажды увиденная вами в сети "мелочь" сохранит жизнь. Dovidka.info напомнили об угрозе от мин-лепестков.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dovidka.info.

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Что такое мины-"лепестки" и какую угрозу представляют

Враг использует "лепестки" для того, чтобы заминировать населенный пункт на расстоянии. Такие мины являются небольшими взрывными устройствами, которые маскируются под листья и мусор. Конечно, они представляют смертельную угрозу для взрослых и детей, поскольку заметить это оружие очень трудно.

Команда проекта Dovidka.info Центра стратегических коммуникаций совместно с Херсонской ОВА и Херсонской ГВА создали ролик на эту тему. В нем объяснили, как распознать мины-"лепестки" и что делать, когда их обнаружили.

Российские комплексы минирования способны разбрасывать мины-лепестки на расстояние до 70 километров,
– говорится в видео.

Информация предназначена прежде всего для тех, кто живет в прифронтовых и приграничных районах. Однако она будет полезной и другим, ведь ее можно переслать знакомым и друзьям. А еще очень важно объяснить правила безопасного поведения детям. Они могут воспринять необычную находку как игрушку.

Что делать, если увидели мину-лепесток:

  • Остановитесь, не приближайтесь к оружию и не паникуйте.
  • Если вы не одни, громко сообщите другим.
  • Вокруг могут быть и другие мины – внимательно рассмотрите территорию.
  • Если больше не видите мин, осторожно своими следами отойдите минимум на 100 метров. Обозначьте территорию лентой, веткой или тканью.
  • Нельзя касаться мины, накрывать ее, передвигать, пытаться разобрать.
  • Нельзя закапывать "лепесток" в землю или бросать в водоем.
  • Сообщите о находке ГСЧС (101) или полицию (102) и дождитесь приезда специалистов.

Команда Dovidka.info создала постеры с информацией о минной безопасности и защите от дронов. В разных форматах их можно найти на сайте, а распечатать – на обычном принтере.

Правила минной безопасности / Dovidka.info

Вариантов, где разместить плакат, – множество. Это подъезд дома или доска объявлений, лифт, офис, остановки общественного транспорта. Главное, чтобы информацию увидело как можно больше людей.

Кроме этого, есть и своеобразные мотивационные плакаты. Они содержат надписи вроде "Чернигов стойкий", "Днепр сильный", "Сумы непобедимы", "Харьков железобетон".

Плакаты о городах / Фото Dovidka.info

Их тоже можно распечатать и разместить на виду. Помните, что сопротивление российской агрессии – это не только борьба с оружием в руках!