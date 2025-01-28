Росіяни дистанційно мінують міста й села "пелюстками": як уберегтися

Знати правила мінної безпеки дуже важливо. Можливо, одного разу побачена вами в мережі "дрібничка" збереже життя. Dovidka.info нагадали про загрозу від мін-пелюсток.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Dovidka.info.

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Що таке міни-"пелюстки" та яку загрозу становлять

Ворог використовує "пелюстки" для того, щоб замінувати населений пункт на відстані. Такі міни є невеликими вибуховими пристроями, які маскуються під листя та сміття. Звісно, вони становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей, оскільки помітити цю зброю дуже важко.

Команда проєкту Dovidka.info Центру стратегічних комунікацій спільно з Херсонською ОВА та Херсонською МВА створили ролик на цю тему. В ньому пояснили, як розпізнати міни-"пелюстки" та що робити, коли їх виявили.

Російські комплекси мінування здатні розкидати міни-пелюстки на відстань до 70 кілометрів,

– ідеться у відео.

Інформація призначена передусім для тих, хто мешкає у прифронтових і прикордонних районах. Проте вона буде корисною й іншим, адже її можна переслати знайомим і друзям. А ще напрочуд важливо пояснити правила безпечної поведінки дітям. Адже вони можуть сприйняти незвичну знахідку за іграшку.

Що робити, якщо побачили міну-пелюстку:

Зупиніться, не наближайтесь до зброї і не панікуйте.

Якщо ви не самі, голосно повідомте інших.

Довкола можуть бути й інші міни – уважно роздивіться територію.

Якщо більше не бачите мін, обережно своїми слідами відійдіть щонайменше на 100 метрів. Позначте територію стрічкою, гілкою або тканиною.

Не можна торкатися міни, накривати її, пересувати, намагатися розібрати.

Не можна закопувати "пелюстку" в землю або кидати у водойму.

Повідомте про знахідку ДСНС (101) або поліцію (102) та дочекайтеся приїзду фахівців.

Команда Dovidka.info створила постери з інформацією про мінну безпеку та захист від дронів. У різних форматах їх можна знайти на сайті, а роздрукувати – на звичайному принтері.

Правила мінної безпеки / Dovidka.info

Варіантів, де розмістити плакат, – безліч. Це під'їзд будинку або дошка оголошень, ліфт, офіс, зупинки громадського транспорту. Головне, щоб інформацію побачило якомога більше людей.

Окрім цього, є і своєрідні мотиваційні плакати. Вони містять написи на кшталт "Чернігів стійкий", "Дніпро дужий", "Суми непереможні", "Харків залізобетон".

Плакати про міста / Фото Dovidka.info

Їх теж можна роздрукувати та розмістити на видноті. Пам'ятайте, що спротив російській агресії – це не лише боротьба зі зброєю в руках!