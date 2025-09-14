Российская армия пытается накапливаться возле Купянска, ведь хочет пересечь окрестности города. Враг использует различные пути выходов, но терпит неудачи.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Днепр".

К теме Ожесточенные бои в окрестностях Купянска: какая ситуация в городе и где он расположен на карте

Что рассказывают военные о ситуации возле Купянска?

Как отмечают в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр", чьи военные контролируют эту территорию, россияне не оставляют попыток накапливаться на северных окраинах города.

Силы обороны Украины пока держат под огнем выход из трубопровода, которым передвигался личный состав врага в Купянск. Эти трубы не ведут непосредственно в город, а в таком случае противника еще возможно остановить.

Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нити из четырех уже повреждены и затоплены,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить! 12 сентября стало известно, что российская армия использует газовую трубу, чтобы преодолевать реку Оскол и подойти к Купянску. Их маршрут должен был занять четверо суток. Подобным способом враг продвигался в Авдеевке и у Суджи.

Украинские защитники проводят контрдиверсионную операцию, вокруг Купянска продолжаются поисково-ударные действия.

Силы обороны имеют успехи в борьбе с оккупантами в окрестностях города. Они зачистили улицы и дома. Так за две недели благодаря работе защитников россияне на этом направлении потеряли 395 человек, из них 288 – погибли.

Также немало россиян удалось остановить на подходах к Купянску – 265 человек в районах Радьковки и Голубовки и еще 128 в черте города. Важно, что личный состав противника попадает в плен.

По словам военных, на Купянском направлении еще продолжается оборонительная операция. Подразделения делают все возможное, чтобы остановить и ликвидировать врага.

Почему россияне решили "штурмовать трубами"?