Російська армія намагається накопичуватися біля Куп'янська, адже хоче перетнути околиці міста. Ворог використовує різні шляхи виходів, але зазнає невдач.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Що розповідають військові про ситуацію біля Куп'янська?

Як зазначають в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Дніпро", чиї військові контролюють цю територію, росіяни не полишають спроб накопичуватися на північних околицях міста.

Сили оборони України наразі тримають під вогнем вихід із трубопроводу, яким пересувався особовий склад ворога до Куп’янська. Ці труби не ведуть безпосередньо у місто, а в такому випадку противника ще можливо зупинити.

Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені,

– йдеться в повідомленні.

Варто зазначити! 12 вересня стало відомо, що російська армія використовує газову трубу, щоб долати річку Оскіл і підійти до Куп'янська. Їхній маршрут мав зайняти чотири доби. Подібним способом ворог просувався в Авдіївці та біля Суджі.

Українські захисники проводять контрдиверсійну операцію, навколо Куп'янська тривають пошуково-ударні дії.

Сили оборони мають успіхи в боротьбі з окупантами на околицях міста. Вони зачистили вулиці та будинки. Так за два тижні завдяки роботі захисників росіяни на цьому напрямку втратили 395 осіб, із них 288 – загинули.

Також немало росіян вдалося зупинити на підходах до Куп’янська – 265 осіб у районах Радьківки та Голубівки та ще 128 у межах міста. Важливо, що особовий склад противника потрапляє в полон.

За словами військових, на Куп'янському напрямку ще триває оборонна операція. Підрозділи роблять все можливе, щоб зупинити та ліквідувати ворога.

Чому росіяни вирішили "штурмувати трубами"?