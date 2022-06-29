Они разлетались на кусочки: россиянин рассказал, как убивал гражданских в Херсоне

Российские захватчики радостно кичатся своим родственникам тем, как убивали мирных украинцев. В их больных головах нет ни малейшего места для элементарной человечности.

Преступления российских оккупантов против мирного населения шокировали весь мир. Они совершают геноцид украинцев и убивают безоружных людей.

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Оккупанты кичатся своими преступлениями

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор российского оккупанта с его пассией. Она интересуется у него, скольких украинцев он уже убил. Ранее он уже ей рассказывал, что убил 4 или 5 человек.

Жестокости русских оккупантов нет предела. Оккупант хвастается своей пассии, как стрелял по людям из пушки, после чего они "разлетались на кусочки".

Также россиянин рассказал, что во время "зачистки" Херсона на дорогах было много тел, по которым они ездили на боевых машинах.

Оккупант хвастается своими преступлениями: перехват разведчиков

Война России против Украины: последние новости

СБУ сообщила подробности плана российских оккупантов о скорейшем захвате Украины. Враг очень большие надежды возлагал на свою агентурную сеть, деятельность которой удалось заблокировать.

Страны НАТО договорились о предоставлении Украине нового пакета помощи. В Альянсе заверили, что будут и дальше помогать Украине, а активное сотрудничество не прекратится после нашей победы.

Стало известно, что российские оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ. Это была одна из самых больших электроцентралей в Украине.

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