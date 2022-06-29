Вони розліталися на шматочки: росіянин розповів, як вбивав цивільних у Херсоні

Російські загарбники радо хизуються своїм родичам тим, як вбивали мирних українців. У їхніх хворих головах немає ані найменшого місця для елементарної людяності.

Злочини російських окупантів проти мирного населення шокували увесь світ. Вони скоюють геноцид українців та вбивають беззбройних людей.

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Окупанти хизуються своїми злочинами

Українським розвідникам вдалося перехопити розмову російського окупанта з його пасією. Та цікавиться у нього, скількох українців він вже вбив. Раніше він вже їй розповідав, що вбив 4 чи 5 людей.

Жорстокості російських окупантів немає меж. Окупант хизується своїй пасії, що стріляв по людях з пушки, після чого вони "розліталися на шматочки".

Також росіянин розповів, що під час "зачистки" Херсона на дорогах було багато тіл, по яких вони їздили на своїх бойових машинах.

Окупант вихваляється своїми злочинами: перехоплення розвідників

Війна Росії проти України: останні новини

СБУ повідомила подробиці плану російських окупантів щодо швидкого захоплення України. Ворог дуже великі надії покладав на свою агентурну мережу, діяльність якої вдалося заблокувати.

Країни НАТО домовилися про надання Україні нового пакета допомоги. В Альянсі запевнили, що будуть й надалі допомагати Україні, а активна співпраця не припиниться після нашої перемоги.

Стало відомо, що російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ. Це була одна з найбільших електроцентралей в Україні.

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