Це далеко не перша справа, в якій Україна намагається притягнути до відповідальності Росію. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу ЄСПЛ.

До речі Чхали на права людей: Держдума Росії підтримала дозвіл не виконувати рішення ЄСПЛ

Суд уже проінформував Росію

Нова справа отримала номер 11055/22. Уряд України в ній закликав розглянути масові й грубі порушення прав людини, які коять російські військові від початку вторгнення 24 лютого. Глава суду ЄСПЛ передав цю справу у 4 секцію суду та проінформував про це Росію.

Детальніше про звинувачення

Владі Росії висунуті звинувачення в порушеннях Європейської конвенції з прав людини, які пов'язані з незаконним вторгненням на суверенну територію України.

Зокрема, мовиться про порушення:

права на життя;

заборону тортур;

права на свободу і недоторканність;

права на повагу до приватного і сімейного життя;

права на свободу думки й вираження;

свободу зібрань і асоціацій;

право на захист власності.

Скільки є позовів проти Росії в ЄСПЛ

До цього суд отримував від України й 5 інших заявок, де просили визнати Росію визнати винною в порушенні міжнародного права. Однак, було й 8 500 індивідуальних скарг, де просили покарати агресора.

Зверніть увагу! Із документом ЄСПЛ щодо заяви України 23 червня можна ознайомитися за цим посиланням.

Росію вже вигнали з Ради ООН з прав людини

Наразі держава-терорист є виключеною з Ради ООН з прав Людини. Рішення про призупинення її членства ухвалили 7 квітня. Проте це не надто щось змінить. Адже в Росії своє "законодавство" офіційно вважається вищим за міжнародне. А 18 травня їхня Держдума навіть підтримала дозвіл не виконувати рішення ЄСПЛ.

До теми – як Україна подала новий позов до ЄСПЛ: дивіться відео