Это далеко не первое дело, в котором Украина пытается привлечь Россию к ответственности. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

Кстати Чихали на права людей: Госдума России поддержала разрешение не выполнять решения ЕСПЧ

Суд уже проинформировал Россию

Новое дело получило номер 11055/22. Правительство Украины в ней призвало рассмотреть массовые и грубые нарушения прав человека, совершаемые российскими военными с начала вторжения 24 февраля. Глава суда ЕСПЧ передал это дело в 4 секцию суда и проинформировал об этом Россию.

Подробнее об обвинении

Властям России предъявлены обвинения в нарушениях Европейской конвенции по правам человека, связанных с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.

В частности, говорится о нарушении:

права на жизнь;

запрет пыток;

права на свободу и неприкосновенность;

права на уважение частной и семейной жизни;

права на свободу мнения и выражения;

свободу собраний и ассоциаций;

право на защиту собственности.

Сколько исков против России в ЕСПЧ

До этого суд получал от Украины и 5 других заявок, где просили признать Россию признать виновной в нарушении международного права. Однако было и 8 500 индивидуальных жалоб, где просили наказать агрессора.

Обратите внимание! С документом ЕСПЧ по заявлению Украины 23 июня можно ознакомиться по этой ссылке.

Россию уже выгнали из Совета ООН по правам человека

В настоящее время государство-террорист исключено из Совета ООН по правам Человека. Решение о приостановлении ее членства было принято 7 апреля. Однако это не слишком-то изменит. Ведь в России свое "законодательство" официально считается выше международного. А 18 мая их Госдума даже поддержала разрешение не выполнять решения ЕСПЧ.

Как Украина подала новый иск в ЕСПЧ: смотрите видео