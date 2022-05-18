Если проект закона будет принят в целом, то Россия не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которые были приняты после 16 марта 2022 года.

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Им "наплевать" на права людей

В российской Госдуме также был принят в первом чтении законопроект, согласно которому решения ЕСПЧ теперь не будут причиной пересмотра дел в российских судах. Впрочем, они хотят создать определенный механизм, позволяющий заново рассматривать закрытые производства.

Один из авторов двух законопроектов Павел Крашенинников интересно объясняет, почему агрессор не должен выполнять решения ЕСПЧ. Эта потребность якобы исчезла после того, как Россия оставила Совет Европы.

Он цинично убеждает, что возможность для обычных граждан обратиться в ЕСПЧ была положительной. Однако в последнее время она "начала сильно политизироваться".

Еще 16 марта ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против России из-за исключения государства из Совета Европы. Впрочем, россияне смогут подавать жалобы на нарушение прав человека, если они произошли до 16 сентября 2022 года.

Россия понемногу загоняет себя в международную изоляцию

Недавно Министерство иностранных дел России уже приготовило список соглашений с международными организациями, которые они планируют разорвать. Интересно, что агрессор собирается покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ – организация, координирующая международную работу в сфере здравоохранения под эгидой ООН. По состоянию на 2020 год в ВОЗ входили 194 государства.

В России, вероятно, разозлились из-за того, что организация поддержала резолюцию, которую подала Украина. Кроме того, они начали отказываться от проведения конференций, семинаров и других мероприятий в России. А также думали над тем, чтобы перенести офис из Москвы.

ВТО – организация, помогающая урегулировать и либерализировать международную торговлю. Сюда входят 164 государства.

Россия тоже получила здесь "подножку": после начала полномасштабного вторжения государства-члены организации хотели исключить агрессора. Однако технически это было практически невозможно. Поэтому Россию лишили режима наибольшего влияния (РНВ). Теперь у них нет значительных преимуществ, которые давало членство в ВТО.

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