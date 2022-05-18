Россия выходит из международных организаций

Об этом пишут российские СМИ, передает 24 канал. Отмечается, что среди перечня организаций, из которых хочет выйти Россия, также Всемирная организация торговли (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами,

– заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой.

Решения смогут принять после консультаций Госдумы с Советом Федерации (верхней палатой российского парламента).

Но настроения в России указывают, что решение будет в пользу выхода из этих организаций. Также вице-спикер Толстой заявил, что нужно вообще пересмотреть все договоры, которые "приносят не пользу, а прямой вред".

Чем занимаются ВОЗ и ВТО

ВОЗ является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН. Основная цель ВОЗ – содействие обеспечению здравоохранения населения всех стран мира. В состав организации на 2020 год входит 194 страны.

Россия могла "обидеться" на ВОЗ, потому что 10 мая организация поддержала резолюцию, которую подала Украина. В ВОЗ пообещали изучить возможности переноса офиса из Москвы, а также отказались от семинаров, конференций и других мероприятий в России.

ВТО – это организация, созданная для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений стран-членов. В состав входят 164 страны.

ВТО также могла "обидеть" Россию, потому что после начала российско-украинской войны страны-члены организации захотели исключения агрессора, однако технически эта процедура была почти невозможна. Тогда Европейский Союз, США, Канада, а также другие страны "Большой семерки" решили лишить Россию режима наибольшего содействия (РНС), что де-факто означает лишение привилегий, что дает членство в ВТО.