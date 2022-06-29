За словами Дехтяренка, у цій схемі спецслужби мали свої чіткі завдання. До прикладу, сфера відповідальності ФСБ полягала в розвідувально-підривній діяльності, підготовці й взаємодії з колаборантами, щоб швидко сформувати окупаційну владу на місцях.

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Агентурна мережа Росії активно працювала в Україні у січні – лютому

Зокрема наслідки роботи ФСБ можна чітко побачити в тому ж Херсоні, де окупанти швиденько організували гауляйтерів.

Тобто їхня загальна мета – усіма способами провести легітимізацію окупантів в Україні. І в межах цієї лінії ФСБ, безумовно, працювала зі своєю агентурою в Києві. Особливо активно ми спостерігали це у січні-лютому, перед вторгненням,

– розповів Дехтяренко.

Спікер СБУ пригадав ролик про викриття народного депутата Андрія Деркача. Він сказав, що якщо його переглянути, багато речей стануть зрозумілими.

Росіяни призначили ролі навіть приватним охоронним структурам. І завдяки тому, що СБУ зіграла на випередження, більшість із цього Кремль не зміг реалізувати.

Ви маєте розуміти, що проти України ще до війни працювало понад 7 тисяч співробітників спецслужб. І цей напрямок постійно посилювався, аби дестабілізувати ситуацію. Якщо казати метафорично, проти нас воює неповороткий Голіаф. Але це той випадок, коли Давид переможе,

– наголосив речник СБУ.

Що не так з Андрієм Деркачем

СБУ викрила в Україні агентурну мережу головного управління генштабу Росії, учасником якої був народний депутат Андрій Деркач.

Слідство встановило, що Деркач контролював створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях України. Підготовлених силовиків мали використати для швидкого захоплення України.

На реалізацію цього плану раз на кілька місяців ГРУ виділяло по 3 – 4 мільйони доларів. Значну частину цих грошей Деркач забрав собі.

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