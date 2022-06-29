СБУ вже затримала гендиректора приватної компанії в Києві. Йому вже офіційно повідомили про підозру в злочині, передає СБУ 29 червня.

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Авіакомпанія не повернула орендовані гелікоптери

Загальна вартість вертольотів становить 500 тисяч доларів.

Служба безпеки України затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній. Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США,

– мовиться в повідомленні.

Зараз авіатехніка розміщена в Африці. Хоч її мали використовувати нацгвардійці, виконуючи бойові завдання та захищаючи Україну.

Відомо, що власник компанії заробляв десятки мільйонів гривень, використовуючи ці вертольоти.

Які були умови оренди між військовою частиною та авіакомпанією

У 2002 році одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії.

Фірма мала повернути військовим літаки за умов введення воєнного стану. Однак гендиректор авіакомпанії порушив вимоги закону і залишив гелікоптери закордоном.

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