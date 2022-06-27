Про це 24 каналу розповів волонтер та лідер проєкту "Бандеромобіль" Роман Гапачило. Він каже, що його команда загалом закупила вже близько 100 автівок.

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"Частина вже є у Львові, вони ремонтуються. Тобто фактично 71-ий Банджеромобіль ввечері 27 червня поїде до ЗСУ", – сказав волонтер.

Скільки часу займає поремонтувати авто? За словами Гапачило, як тільки волонтери доправляють з-за кордону позашляховик до Львова, вони за 5 – 10 днів ремонтують його, ставлять турелі та перетворюють у "Бандеромобіль" і потім відправляють на фронт.



Так виглядають "Бандеромобілі", які відпрравляють на фронт / Фото Романа Гапачило

Зараз ми працюємо на напрямках Лисичанськ, Бахмут, Лиман, Ізюм. На інших напрямках ми зазвичай відмовляємо,

– пояснив він.

Де купляти авто для армії? Волонтер зізнається, що на початку війни вибір, де купити авто, був ширшим. Їх можна було купити і в Польщі, і в Німеччині. Зараз за ту цінову категорію хороші машини залишилися тільки в Британії.

"В 60% випадків ми беремо британські авто. Але також стараємося знайти щось хороше і в інших країнах – Польщі, Німеччині, Швеції тощо", – відповів він.

Яких авто найбільше потребують ЗСУ

За словами Романа Гапачило, найкраще для фронту підходять такі авто:

Mitsubishi L200,

Nissan Navara,

Ford Ranger,

Toyota Hilux,

Mazda B2500.

Волонтери також встановлюють для авто турелі (установки для кріплення кулеметів), але це лише, якщо про це просять самі військові. "Ми кріпимо їх на кожне 6 авто", – додав Роман Гапачило.

Він розповів, що Велика Британія дуже допомагає у війні. Так, якщо там купувати авто, яке поїду на фронт, то його можуть продати дешевше.

Якщо це не перекупники, а людина сама продає своє авто, то в нас вже були два випадки, що британці просто безкоштовно віддавали свою машину,

– каже волонтер.

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