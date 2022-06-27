Об этом 24 каналу рассказал волонтер и лидер проекта "Бандеромобиль" Роман Гапачило. Он говорит, что его команда в целом закупила уже около 100 автомобилей.
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"Часть уже есть во Львове, они ремонтируются. То есть фактически 71-й Бандеромобиль вечером 27 июня поедет в ВСУ", – сказал волонтер.
Сколько времени занимает ремонт автомобилей? По словам Гапачило, как только волонтеры доставляют из-за границы внедорожник во Львов, они за 5 – 10 дней ремонтируют его, ставят турели и превращают в "Бандеромобиль" и затем отправляют на фронт.
Так выглядят "Бандеромобили", отправляющие на фронт / Фото Романа Гапачило
Сейчас мы работаем на направлениях Лисичанск, Бахмут, Лиман, Изюм. В других направлениях мы обычно отказываем,
– объяснил он.
Где покупать автомобили для армии? Волонтер признается, что в начале войны выбор, где купить авто, был более широким. Их можно было приобрести и в Польше, и в Германии. Сейчас за ценовую категорию хорошие машины остались только в Британии.
"В 60% случаев мы берем британские автомобили. Но также стараемся найти что-то хорошее и в других странах – Польше, Германии, Швеции и т.д.", – ответил он.
Какие авто больше нужны в ВСУ
По словам Романа Гапачило, лучше для фронта подходят такие авто:
- Mitsubishi L200,
- Ниссан Навара,
- Форд Ranger,
- Toyota Hilux,
- Mazda B2500.
Волонтеры также устанавливают для авто турели (установки для крепления пулеметов), но это только если об этом просят сами военные. "Мы крепим их на каждое 6 авто", – добавил Роман Гапачило.
Он рассказал, что Великобритания очень помогает в войне. Да, если там покупать авто, которое поедет на фронт, то его могут продать подешевле.
Если это не перекупщики, а человек сам продает свой автомобиль, то у нас уже было два случая, что британцы просто бесплатно отдавали свою машину,
– говорит волонтер.
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