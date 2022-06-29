СБУ уже задержала гендиректора частной компании в Киеве. Ему уже официально сообщили о подозрении в преступлении, передает СБУ 29 июня.
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Авиакомпания не вернула арендованные вертолеты
Общая стоимость вертолетов составляет 500 тысяч долларов.
Служба безопасности Украины задержала в Киеве генерального директора одной из частных авиакомпаний. Он проигнорировал требования военного времени и не вернул в госсобственность арендуемые вертолеты общей стоимостью почти полмиллиона долларов США.
– говорится в сообщении.
Сейчас авиатехника находится в Африке. Хотя ее должны были использовать нацгвардейцы, выполняя боевые задания и защищая Украину.
Известно, что владелец компании зарабатывал десятки миллионов гривен, используя эти вертолеты.
Какие были условия аренды между воинской частью и авиакомпанией
В 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании.
Фирма должна была вернуть военным самолеты в условиях введения военного положения. Однако гендиректор авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей.
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