Страна-агрессор 6 августа атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области. Это стало реальным сигналом для наших партнеров.

Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Россия дала четкий ответ, хочет ли она завершать войну. На самом деле Кремль просто оттягивает время для переговоров.

Удар по газораспределительной станции в Одесской области стал сигналом

Представитель Украинской добровольческой армии объяснил, что удар по газораспределительной станции в Одесской области является не только вопросом безопасности европейских партнеров. Здесь говорится об экономике Азербайджана и США. Также интересно, что оккупанты атаковали станцию в тот же день, когда Владимир Путин встречался со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Это сигналы для Европы, для США о том, что кремлевский диктатор только играет в переговоры о переговорах и не собирается останавливаться, а лишь имитирует миротворческие процессы,

– сказал он.

К слову, после удара по газораспределительной станции в Одесской области в российском минобороны в очередной раз нашли оправдание преступным действиям – придумали, что она якобы обеспечивает работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складов беспилотников большой дальности и пунктов временной дислокации украинских формирований и иностранных "наемников" в 142 районах.