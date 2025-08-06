В российском минобороны в очередной раз нашли оправдание преступным действиям своей армии. Об этом сообщает 24 Канал.

Новости к теме Россия атаковала объект ГТС, который обеспечивает поставки природного газа в Украину

Как в России прокомментировали атаку на газовую инфраструктуру?

Пропагандисты заявили, что якобы оперативно-тактическая авиация, ударные БпЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск вооруженных сил России поразили объекты газотранспортной системы в Украине.

В российском минобороны придумали, что они якобы обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складов беспилотников большой дальности и пунктов временной дислокации украинских формирований и иностранных "наемников" в 142 районах.

Это в очередной раз демонстрирует, что Россия цинично обстреливает Украину. В результате этой атаки по ГТС вспыхнул пожар. Огнем было уничтожено производственное оборудование, а из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

Владимир Зеленский рассказал, что враг атаковал село Новосельское. По его словам, это был сознательный удар по подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по украинской энергетике.