У російському міноборони вкотре знайшли виправдання злочинним діям своєї армії. Про це повідомляє 24 Канал.

Новини до теми Росія атакувала об'єкт ГТС, який забезпечує поставки природного газу в Україну

Як у Росії прокоментували атаку на газову інфраструктуру?

Пропагандисти заявили, що начебто оперативно-тактична авіація, ударні БпЛА, ракетні війська та артилерія угруповань військ збройних сил Росії уразили об'єкти газотранспортної системи в Україні.

У російському міноборони придумали, що вони буцімто забезпечують роботу підприємств військово-промислового комплексу України, складів безпілотників великої дальності та пунктів тимчасової дислокації українських формувань й іноземних "найманців" в 142 районах.

Це вкотре демонструє, що Росія цинічно обстрілює Україну. Внаслідок цієї атаки по ГТС спалахнула пожежа. Вогнем було знищено виробниче обладнання, а через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

Володимир Зеленський розповів, що ворог атакував село Новосільське. За його словами, це був свідомий удар по підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по українській енергетиці.