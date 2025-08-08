Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что именно этот мост был единственным логистическим сообщением. По нему в микрорайон поставляли все необходимое для жизни.

Смотрите также Мечтают о захвате не менее 4 областей, – Буданов о ключевых целях России

Зачем россияне разрушили мост в Херсоне?

По словам военного обозревателя, после удара по мосту существует угроза того, что оккупанты попытаются десантироваться и форсировать реку Днепр, чтобы зайти на правобережье Херсонщины. Однако такой сценарий для врага может закончиться неудачей.

Сам удар по микрорайону Корабел – это нарушение логистики на этот остров. Ведь микрорайон полностью окружен водой, этот мост – единственное автомобильное сообщение.

Россияне частично его разрушили, чтобы максимально помешать передвижению тяжелого транспорта. Именно фуры и грузовики поставляют продукты и товары – все, чтобы люди там нормально жили. Поэтому местные должны оттуда эвакуироваться,

– объяснил Попович.

Он добавил, что ВСУ в любом случае смогут настроить логистику для себя на этот остров, поэтому россияне целились именно по гражданским, чтобы превратить Херсон в "зону убийств".

К слову, ежедневно из микрорайона волонтеры и местные власти вывозят около 200 человек. Сейчас там находится около 1500 человек. Кроме этого моста, микрорайон и Херсон соединяет еще железная дорога, но и ее оккупанты угрожают разрушить.