Россияне ночью 7 сентября совершили комбинированную атаку по Украине, использовав 823 средства воздушного нападения. Враг, в частности, нанес удар по железнодорожной инфраструктуре на Полтавщине, а ранее атаковал железную дорогу в Донецкой области.

Генерал армии и бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, какую цель преследует враг, атакуя инфраструктурные объекты. Также в результате атаки на Киев погибла 32-летняя женщина и ее двухмесячный ребенок.

К теме Россия запустила более 800 целей: карта движения ракет и "Шахедов" ночью 7 сентября

Как Украина должна отвечать на атаки врага на нашей логистике?

Маломуж отметил, что враг прежде всего стремится подорвать дух украинцев. Россияне бьют по мирному населению с целью заставить украинцев требовать от руководства государства пойти на уступки России и на ультиматум Владимира Путина.

Относительно тактики противника, то, по мнению генерала армии, он пытается где-то копировать нас. Важно наносить удары по логистике всех секторов в глубоком и среднем тылу, в прифронтовой зоне россиян. И соответственно по железным дорогам, нефтеперерабатывающих предприятиях, аэродромах.

Это то, что действительно системно снижает ударные возможности России и по мирному украинскому населению, и по фронту,

– подчеркнул он.

Россияне быстро осваивают новую тактику, поэтому начинают бить, во-первых, – по железнодорожным станциям, во-вторых, – по путям подтягивания боеприпасов, особенно в зоне ведения боевых действий.

Они пытаются все логистические пути перекрыть огнем или захватить. Это уже намечается в ближайшие две – три недели,

– отметил экс-глава Службы внешней разведки.

В-третьих, они будут бить по объектам энергетики. Это, по его словам, особенно актуально для врага накануне зимы.

Поэтому Украине нужно прежде всего ориентироваться на удары по российским войскам России,

– пояснил Николай Маломуж.

Генерал армии добавил, что первоочередные ударные группы должны быть по аэродромам, по пусковым установкам ракет, пусковым установкам дронов. А также атаки на логистику врага и на его войска.

Что известно об атаке россиян по железнодорожной инфраструктуре?