Росіяни вночі 7 вересня здійснили комбіновану атаку по Україні, використавши 823 засоби повітряного нападу. Ворог, зокрема, завдав удару по залізничній інфраструктурі на Полтавщині, а раніше атакував залізницю на Донеччині.

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, яку мету переслідує ворог, атакуючи інфраструктурні об'єкти. Також внаслідок атаки на Київ загинула 32-річна жінка та її двомісячна дитина.

До теми Росія запустила понад 800 цілей: мапа руху ракет і "Шахедів" уночі 7 вересня

Як Україна має відповідати на атаки ворога на нашій логістиці?

Маломуж наголосив, що ворог насамперед прагне підірвати дух українців. Росіяни б'ють по мирному населенню з метою змусити українців вимагати від керівництва держави піти на поступки Росії і на ультиматум Володимира Путіна.

Щодо тактики противника, то, на думку генерала армії, він намагається десь копіювати нас. Важливо завдавати ударів по логістиці всіх секторів у глибокому та середньому тилу, у прифронтовій зоні росіян. І відповідно по залізницях, нафтопереробних підприємствах, аеродромах.

Це те, що дійсно системно знижує ударні можливості Росії і по мирному українському населенню, і по фронту,

– підкреслив він.

Росіяни швидко опановують нову тактику, тому починають бити, по-перше, – по залізничних станціях, по-друге, – по шляхах підтягування боєприпасів, особливо в зоні ведення бойових дій.

Вони намагаються всі логістичні шляхи перекрити вогнем або захопити. Це вже намічається у найближчі два – три тижні,

– наголосив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

По-третє, вони битимуть по об'єктах енергетики. Це, за його словами, особливо актуально для ворога напередодні зими.

Тому Україні потрібно насамперед орієнтуватися на удари по російських військах Росії,

– пояснив Микола Маломуж.

Генерал армії додав, що першочергові ударні групи мають бути по аеродромах, по пускових установках ракет, пускових установках дронів. А також атаки на логістику ворога та на його війська.

Що відомо про атаку росіян по залізничній інфраструктурі?