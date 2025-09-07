Укр Рус
7 вересня, 22:29
Генерал армії назвав три цілі, які Росія визначила для атак найближчим часом

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, уражаючи, зокрема, залізничну інфраструктуру на Полтавщині.
  • Микола Маломуж підкреслив, що Росія намагається підірвати український дух. Він закликав Україну відповідати ударами по російських військах і логістиці.

Росіяни вночі 7 вересня здійснили комбіновану атаку по Україні, використавши 823 засоби повітряного нападу. Ворог, зокрема, завдав удару по залізничній інфраструктурі на Полтавщині, а раніше атакував залізницю на Донеччині.

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, яку мету переслідує ворог, атакуючи інфраструктурні об'єкти. Також внаслідок атаки на Київ загинула 32-річна жінка та її двомісячна дитина.

До теми Росія запустила понад 800 цілей: мапа руху ракет і "Шахедів" уночі 7 вересня 

Як Україна має відповідати на атаки ворога на нашій логістиці?

Маломуж наголосив, що ворог насамперед прагне підірвати дух українців. Росіяни б'ють по мирному населенню з метою змусити українців вимагати від керівництва держави піти на поступки Росії і на ультиматум Володимира Путіна. 

Щодо тактики противника, то, на думку генерала армії, він намагається десь копіювати нас. Важливо завдавати ударів по логістиці всіх секторів у глибокому та середньому тилу, у прифронтовій зоні росіян. І відповідно по залізницях, нафтопереробних підприємствах, аеродромах. 

Це те, що дійсно системно знижує ударні можливості Росії і по мирному українському населенню, і по фронту, 
– підкреслив він. 

Росіяни швидко опановують нову тактику, тому починають бити, по-перше, – по залізничних станціях, по-друге, – по шляхах підтягування боєприпасів, особливо в зоні ведення бойових дій. 

Вони намагаються всі логістичні шляхи перекрити вогнем або захопити. Це вже намічається у найближчі два – три тижні, 
– наголосив ексголова Служби зовнішньої розвідки. 

По-третє, вони битимуть по об'єктах енергетики. Це, за його словами, особливо актуально для ворога напередодні зими. 

Тому Україні потрібно насамперед орієнтуватися на удари по російських військах Росії, 
– пояснив Микола Маломуж.

Генерал армії додав, що першочергові ударні групи мають бути по аеродромах, по пускових установках ракет, пускових установках дронів. А також атаки на логістику ворога та на його війська.

Що відомо про атаку росіян по залізничній інфраструктурі?

  • Під час масованої атаки по українській території вночі 7 вересня ворог завдав удару по Крюківському мосту через Дніпро у Кременчуку Полтавської області. Через атаку рух на переправі перекрили, а згодом відновили проїзд автомобілів.
  • Однак рух поїздів через міст відбудеться згодом, коли, як пояснили в Полтавській ОВА, буде зрозуміло, "що треба робити для того, щоб відновити залізничне сполучення".
  • Також  між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі курсують автобуси. Крім того, через атаку рух було змінено маршрути кількох рейсів потягів. В Укрзалізниці повідомили, що пасажири з Кременчука можуть доїхати на резервних автобусах до своїх потягів.
  • Росіяни 6 вересня обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині. Внаслідок атаки окупантів було знеструмлено дільницю перед Слов'янськом. Це викликало затримку руху потягів – приміських та далекого сполучення.