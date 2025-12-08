Россияне вбили по плотине на Харьковщине: аналитик оценил последствия для региона

На Харьковщине россияне ударили по плотине Печенежского водохранилища возле важной трассы из Харькова. Этот участок соединяет город с направлением Волчанска, Великого Бурлука и Купянска.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что такие удары имеют и военные, и гуманитарные последствия. Он предупредил, что повреждение плотины на Северском Донце угрожает водоснабжению Харькова и может перерасти в чрезвычайную ситуацию для региона.

Как удар по Печенежскому водохранилищу влияет на логистику?

Россияне уже не впервые бьют по участку дороги возле Печенежского водохранилища. Такие атаки начались еще во время боев за Волчанск и север Харьковщины, когда оккупанты пытались нарушить движение украинских подразделений. Это направление остается важным для обеспечения обороны.

Когда силы обороны начали вытеснять противника, россияне пытались нарушить нашу логистику именно таким образом,

– сказал Лакийчук.

Попадание по плотине затрудняет передвижение и может ограничить возможности маневра на этом участке. Речь идет не только о технике, но и об обеспечении подразделений, которые держат линию обороны.

Если они разобьют плотину, это усложнит нашу логистику,

– объяснил Лакийчук.

Отдельной проблемой остаются гуманитарные риски. Прорыв воды ниже плотины может создать опасную ситуацию для населенных пунктов. Оценивать эти угрозы, по его словам, должны специалисты по гидротехнике и геологи, однако сама возможность такого события уже вызывает беспокойство.

Что известно об ударе по Печенежскому водохранилищу?