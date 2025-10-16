Оккупанты днем ​​16 октября ударили по Харькову. Зафиксирован удар вражеским дроном.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова, мэра города.

Что известно об ударе по Харькову?

Днем 16 октября стало известно о вражеском ударе по Харькову. Около половины 3 часов дня Терехов сообщил, что зафиксирован удар вражеским боевым дроном по Киевскому району.

Предварительно – по многоэтажке,

– уточнил мэр Харькова.

Уже позже Терехов предоставил более подробную информацию о вражеском ударе по Харькову.

Он отметил, что по уточненной информации, попадание произошло возле многоэтажки.

По его данным, пока без пострадавших.

"Обследование места вражеского удара продолжается. По предварительной информации, дом не пострадал", – сообщил он.

Впоследствии Олег Синегубов, глава ОВА, уточнил, что оккупанты атаковали Харьков БПЛА типа "Молния".

"Падение дрона без детонации зафиксировали в Киевском районе возле коммерческого здания. Повреждений нет", – информировал он.

По его словам, пока информация о пострадавших не поступала. На месте работают взрывотехники.

