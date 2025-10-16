Окупанти вдень 16 жовтня вдарили по Харкову. Зафіксовано удар ворожим дроном.

Що відомо про удар по Харкову?

Вдень 16 жовтня стало відомо про ворожий удар по Харкову. Близько о пів на 3 годину дня Терехов повідомив, що зафіксовано удар ворожим бойовим дроном по Київському району.

Попередньо – по багатоповерхівці,

– уточнив мер Харкова.

Станом на 14:45 деталі уточнюються. Вже згодом Терехов надав детальнішу інформацію щодо ворожого удару по Харкову.

Він зазначив, що за уточненою інформацією, влучання відбулося біля багатоповерхівки.

За його даними, наразі без постраждалих.

"Обстеження місця ворожого удару триває. За попередньою інформацією, будинок не постраждав", – повідомив він.

