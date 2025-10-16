Росіяни серед білого дня вгатили дроном по Харкову: мер розповів, куди влучили
- Ворожий дрон 16 жовтня вдарив по одному з районів Харкова.
- Мер міста розповів, де зафіксували влучання.
Окупанти вдень 16 жовтня вдарили по Харкову. Зафіксовано удар ворожим дроном.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова, мера міста.
Дивіться також Росія запускала сотні БпЛА та ракети різних типів: які наслідки нічного терору
Що відомо про удар по Харкову?
Вдень 16 жовтня стало відомо про ворожий удар по Харкову. Близько о пів на 3 годину дня Терехов повідомив, що зафіксовано удар ворожим бойовим дроном по Київському району.
Попередньо – по багатоповерхівці,
– уточнив мер Харкова.
Станом на 14:45 деталі уточнюються. Вже згодом Терехов надав детальнішу інформацію щодо ворожого удару по Харкову.
Він зазначив, що за уточненою інформацією, влучання відбулося біля багатоповерхівки.
За його даними, наразі без постраждалих.
"Обстеження місця ворожого удару триває. За попередньою інформацією, будинок не постраждав", – повідомив він.
Дивіться також Росіяни звечора атакували Ніжин дронами: є поранені
Атака по Україні: основне
В ніч проти 16 жовтня окупаційна армія Росії завдала комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 357 засобів повітряного нападу.
Ворожі сили атакували 320 БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотниками інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. За даними Повітряних сил, близько 200 із запущених цілей – "Шахеди".
Відомо, що силами ППО збито/подавлено 288 ворожих повітряних цілей. Основний напрямок ворожого удару – Полтавщина та Харківщина.
Нагадаємо, що окупанти вночі завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури на Харківщині. Через кількагодинну безперервну комбіновану ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області. Є 4 постраждалих.