Россияне впервые оккупировали населенные пункты на Днепропетровщине, – DeepState
- Российские войска впервые оккупировали села в Днепропетровской области.
- Кроме Днепропетровщины, оккупанты продвинулись в Донецкой области, в частности в районах села Шевченко и сел Белая Гора и Александро-Шультино.
В начале августа россиянам удалось закрепиться на Днепропетровщине и развить там свое наступление. Стало известно, что под контроль оккупантов в этой области перешли уже два села.
Так, аналитики DeepState сообщили, что враг захватил села Запорожское и Новогеоргиевка Синельниковского района Днепропетровской области, передает 24 Канал.
Что известно о продвижении врага в Днепропетровской области?
Заметим, что Запорожское и Новогеоргиевка расположены вблизи схождения административных границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.
Где расположено Запорожское: смотрите на карте
Где – Новогеоргиевка: смотрите на карте
Впервые в DeepState объявили об оккупации населенных пунктов на Днепропетровщине. Ранее ресурс рассказывал только о продвижении врага в районе Дачного.
Кроме, Днепропетровской области, враг продвинулся в Донецкой. Оккупанты имели успех в районе:
- села Шевченко, расположенного неподалеку от границы с Днепропетровщиной, на Новопавловском направлении;
Где Шевченко на карте
- сел Белая Гора и Александро-Шультино в направлении города Константиновка.
Где Белая Гора на карте
Где Александро-Шультино на карте
Что известно о ситуации на фронте?
- Силы обороны Украины остановили врага на Сумщине и возвращают захваченные им территории. На прошлой неделе защитники имели существенные продвижения возле освобожденного ранее села Андреевка.
- Оккупанты сосредоточились на северо-западных окраинах Купянска и селах Мирное и Соболевка, в которых имели продвижение. Россияне стремятся окружить город.
- Захватчики продвинулись возле Малиевки на Днепропетровщине, однако в самом селе они не закрепились – оно полностью в серой зоне. Серая зона также подошла под село Вороное.