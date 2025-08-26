На початку серпня росіянам вдалося закріпитися на Дніпропетровщині і розвинути там свій наступ. Стало відомо, що під контроль окупантів в цій області перейшли вже два села.

Так, аналітики DeepState повідомили, що ворог захопив села Запорізьке та Новогеоргіївка Синельниківського району Дніпропетровської області, передає 24 Канал. Дивіться також Обстріл росіян знеструмив шахти Добропілля: під землею залишаються 148 гірників Що відомо про просування ворога у Дніпропетровській області? Зауважимо, що Запорізьке та Новогеоргіївка розташовані поблизу сходження адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Де розташоване Запорізьке: дивіться на карті Де – Новогеоргіївка: дивіться на карті Вперше у DeepState оголосили про окупацію населених пунктів на Дніпропетровщині. Раніше ресурс розповідав лише про просування ворога у районі Дачного. Окрім, Дніпропетровської області, ворог просунувся у Донецькій. Окупанти мали успіх у районі: села Шевченка, розташованого неподалік від кордону з Дніпропетровщиною, на Новопавлівському напрямку; Де Шевченко на карті сіл Біла Гора й Олександро-Шультине в напрямку міста Костянтинівка. Де Біла Гора на карті Де Олександро-Шультине на карті Що відомо про ситуацію на фронті? Сили оборони України зупинили ворога на Сумщині і повертають захоплені ним території. Минулого тижня захисники мали суттєві просування біля звільненого раніше села Андріївка.

Окупанти зосередилися на північно-західних околицях Куп'янська та селах Мирне і Соболівка, в яких мали просування. Росіяни прагнуть оточити місто.

Загарбники просунулися біля Маліївки на Дніпропетровщині, однак у самому селі вони не закріпилися – воно повністю у сірій зоні. Сіра зона також підійшла під село Вороне.