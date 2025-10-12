Российское военное руководство не учитывает ранения своих солдат и оставляет их на поле боя. Оккупанты жалуются, что их привлекают к "мясным штурмам".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на перехват разговора россиян, что стал доступным Главному управлению разведки.

Россияне вынуждены воевать даже с ранениями

Как стало известно ГУР, в российской армии существует проблема с демобилизацией солдат, получивших ранения. Многие из них не могут полноценно выполнять задачи и являются фактически "инвалидами с одним автоматом", как выразился один из оккупантов.

Солдат также жаловался, что раненых могут не заменять по два месяца. Командование даже не забирает таких бойцов. Однако собеседник оккупанта говорит, что их просто некем заменить, остальные подразделения также находится в трудном положении.

Я бы тебе сказал, друг, ты бы сейчас о**ил (был бы шокирован – 24 Канал), где мы сейчас стоим. Даже представить себе не можешь, где у меня сейчас пацаны сидят,

– говорит он.

В украинском ГУР напомнили, что российские оккупанты могут спасти свою жизнь может обратиться к Украине через бот проекта "Хочу жить", чтобы его в будущем обменяли на военных ВСУ, которые находятся в российском плену.

Какой новый способ для пополнения армии придумали в России?

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире 24 Канала рассказала, что Россия уже проводит скрытую мобилизацию, которая предусматривает вербовку мужчин из СИЗО, ведь имеет проблемы с пополнением армии. Россиян, которые будут отказываться идти на фронт, будут ограничивать в праве изменить права и пользоваться государственными услугами. Кроме этого призыв в армию теперь будет круглогодичным.

